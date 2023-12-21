Штучний інтелект допоможе у догляді за котом чи собакою

У грудні запрацював перший в Україні чат-бот для власників котів і собак на основі штучного інтелекту.

Це телеграм-бот @BritCareFriendlyBot, створений чеською компанією VAFO — виробником преміумкормів для собак і котів під брендом BRIT. Чат доступний цілодобово.

За допомогою цього сервісу на базі штучного інтелекту власники домашніх тварин зможуть отримати будь-яку інформацію, що стосується фізичного чи психічного здоров’я домашніх улюбленців.

Насамперед чат-бот допоможе підібрати раціональне щоденне харчування для чотирилапого. Система вибере корм, ґрунтуючись на індивідуальних особливостей кішки / собаки: врахує вік, вагу, вподобання та навіть можливі алергії тварини. Це допоможе забезпечити потреби улюбленця у поживних речовинах, зміцнить його здоров’я та нервову систему.

Крім цього, @BritCareFriendlyBot надає змістовні консультації щодо загального стану тваринки, поведінкових особливостей, щеплень та дресирування котів і собак тощо. Також можна отримати дані щодо нюансів адаптації котів і собак з притулків. При цьому розробники сервісу не радять займатися самолікуванням домашньої тварини, а за необхідності звертатися до фахівців.

Чат-бот формується на основі інформації, наданої професійними ветеринарами, яка постійно оновлюється. @BritCareFriendlyBot створено завдяки генеративній моделі даних від Chat GPT-4 компанії Open AI. Це нова вдосконалена версія ШІ від розробника.

Довідка: VAFO — європейський виробник преміумкормів для собак і котів під брендом BRIT. Компанія керує 9 заводами з виробництва вологих і сухих кормів. Бренди VAFO Group виробляють продукцію для більше ніж 85 країн.