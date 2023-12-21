Парламент Латвії ухвалив Декларацію на захист викрадених рф українських дітей: подробиці від віцеспікерки Кондратюк

Латвійський Парламент закликав ООН та Міжнародний комітет Червоного хреста відігравати активну роль у поверненні українських дітей додому

Парламент Латвії ухвалив Декларацію із закликом до повернення в Україну всіх незаконно переміщених на територію росії та білорусі українських дітей.

Про це повідомила Заступниця Голови Верховної Ради Олена Кондратюк. Вона відзначила, що це рішення стало ще одним потужним парламентським голосом на захист прав українських дітей, викрадених росією.

З проханням ухвалити таку резолюцію вже найближчим часом Віцеспікерка Парламенту України зверталася особисто під час нещодавньої робочої зустрічі в Ризі до новообраної Спікерки Саейми Латвійської Республіки Дайги Міеріни та віцеспікерок Занди Калніня-Лукашевіці та Антоніни Нєнашевої.

"Дуже вдячна керівництву Саейми за лідерство й оперативність в прийнятті цієї важливої резолюції та співпереживання за долю примусово вивезених рф українських дітей. Парламент Латвії рішучим чином засудив незаконне переміщення українських дітей на територію рф та білорусі. А також підтримав розслідування Міжнародного кримінального суду щодо осіб, відповідальних за ці злочини", — акцентувала Олена Кондратюк.

Вона також підкреслила, що Саейма Латвії закликала міжнародні організації, зокрема, ООН та Міжнародний комітет Червоного хреста, відігравати активну роль у поверненні українських дітей додому. Латвійський Парламент також підтримав міжнародну коаліцію за повернення українських дітей та закликав інші країни долучатися до цієї місії та ухвалити подібні резолюції.

"Дякуємо всім, хто проголосував за цю резолюцію! Латвія — з Україною!", — наголосила Віцеспікерка Олена Кондратюк.