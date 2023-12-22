"Схеми" знайшли в 70-річної тещі голови "Енергоатома" будинок за мільйони гривень – розслідування

У шикарній домівці зараз живе сам Котін та його родичі. Голова НАЕК стверджує, що все законно

Теща президента українського державного підприємства "НАЕК Енергоатом" Петра Котіна, якій виповнилося 70 років, під час війни придбала нерухомість та землю під Києвом, офіційно не маючи на це грошей. В цьому будинку зараз мешкає сам Котін.

Про це сказано у розслідуванні проєкта "Схеми". За даними журналістів, влітку 2023 року теща Котіна придбала двоповерховий будинок у 288 кв. м та земельну ділянку з виходом до озера.

Цікаво, що в домі зараз живе сам Котін та його сім'я. Службову автівку Котіна помітили біля будинку, також журналісти локалізували фото з соцмереж доньки Котіна, де часто "вспливає" цей будинок.

Будинок тещі Петра Котіна

Журналісти отримали договір купівлі-продажу дому та ділянки. Згідно із ним, теща Котіна придбала все це майно майже за 7 млн грн (6,5 млн за дім та 350 тис. грн за землю). При тому, що у цьому населеному пункті аналогічний маєток трохи більшої площі та без виходу до води продавали за 13 млн грн (350 тис. доларів США). Але навіть в цьому випадку офіційні доходи родички президента "Енергоатома" не дозволяли таку коштовну покупку.

Договір купівлі-продажу

Аналогічний маєток

Окрім будинку, ще до війни теща придбала під Києвом три земельні ділянки за 40 тисяч доларів США (майже мільйон гривень за довоєнним курсом). При тому, що тоді 30 соток землі під Києвом могли коштувати 75-150 тис. доларів США. Як і в попередньому випадку, доходи жінки не співпали з її купівельною спроможністю.

Земельні ділянки тещі Петра Котіна

Журналісти зазначають, що теща та тесть Котіна до моменту виходу на пенсію з 2000 по 2009 роки отримали 79 та 128 тисяч заробітної плати відповідно. Дружина Котіна – Наталія – якщо орієнтуватися на те, що вказано у публічних деклараціях, не має таких заощаджень, щоб допомогти матері з такими покупками.

Котін двічі відмовився спілкуватися з журналістами, але потім прислав письмову відповідь на запит. За його словами, джерелами коштів для покупок його тещі слугували "заощадження її родини за понад 50 років трудової діяльності", готівка, яку її родичі вивезли з тимчасово окупованих територій та запозичені кошти.

"За її словами, головною причиною ухвалення нею такого рішення були прийнятні ціни, за якими попередні власники запропонували на продаж зазначене майно. На той момент ці ціни відповідали поточним ринковим умовам з урахуванням статусу та стану майна… Я дійсно відвідую це помешкання і не приховую цю інформацію. Вказане мною буде зазначено у декларації, строк подання якої ще не настав", – заявив він.

Раніше "Телеграф" писав, що три чверті кримінальних справ проти бізнесу "зависають" з метою корупційного тиску.