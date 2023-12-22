"Схемы" нашли у 70-летней тещи главы "Энергоатома" дом за миллионы гривен – расследование

В шикарном доме сейчас живет сам Котин и его родственники. Глава НАЭК утверждает, что все законно

Теща президента украинского государственного предприятия "НАЭК Энергоатом" Петра Котина, которой исполнилось 70 лет, во время войны приобрела недвижимость и землю под Киевом, официально не имея на это денег. В этом доме сейчас живет сам Котин.

Об этом говорится в расследовании проекта "Схемы". По данным журналистов, летом 2023 года теща Котина приобрела двухэтажное здание в 288 кв. м и земельный участок с выходом к озеру.

Интересно, что в доме живет сам Котин и его семья. Служебный автомобиль Котина заметили возле дома, также журналисты локализовали фото из соцсетей дочери Котина, где часто "всплывает" этот дом.

Дом тещи Петра Котина

Журналисты получили договор купли-продажи дома и участка. Согласно ему, теща Котина приобрела все это имущество почти за 7 млн грн (6,5 млн за дом и 350 тыс. грн за землю). При том, что в этом населенном пункте аналогичный дом с участком чуть большей площади и без выхода к воде продавали за 13 млн. грн. (350 тыс. долларов США). Но даже в этом случае официальные доходы родственницы президента "Энергоатома" не разрешали такую ценную покупку.

Договор купли-продажи

Аналогичное поместье

Кроме дома, еще до войны теща приобрела под Киевом три земельных участка за 40 тысяч долларов США (почти миллион гривен по довоенному курсу). При том что тогда 30 соток земли под Киевом могли стоить 75-150 тыс. долларов США. Как и в прошлом случае, доходы женщины не совпали с ее покупательной способностью.

Земельные участки тещи Петра Котина

Журналисты отмечают, что теща и тесть Котина к моменту ухода на пенсию с 2000 по 2009 годы получили 79 и 128 тысяч заработной платы соответственно. Жена Котина – Наталья – если ориентироваться на то, что указано в публичных декларациях, нет таких сбережений, чтобы помочь матери с такими покупками.

Котин дважды отказался общаться с журналистами, но затем прислал письменный ответ на запрос. По его словам, источниками средств для покупок его тещи служили "сбережения ее семьи за более 50 лет трудовой деятельности", наличные деньги, которые ее родственники вывезли с временно оккупированных территорий и заимствованные средства.

"По ее словам, главной причиной принятия ею такого решения были приемлемые цены, по которым предыдущие владельцы предложили на продажу указанное имущество. На тот момент эти цены соответствовали текущим рыночным условиям с учетом статуса и состояния имущества… Я действительно посещаю это жилье и не скрываю это информацию. Указанное мною будет указано в декларации, срок подачи которой еще не наступил", – заявил он.

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