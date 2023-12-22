ЗСУ намагаються розширити плацдарм на Херсонському напрямку: яка ситуація на фронті (карта)

ЗСУ ведуть контрбатарейну боротьбу

Триває 666 день повномасштабного вторгнення Росії проти України. Кількість ворожих атак по лінії фронту зростає, проте наші бійці успішно протистоять ворожій навалі.

Про це у ранковому зведенні у пʼятницю, 22 грудня, повідомляє Генштаб ЗСУ. Зазначається, що протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень.

Українські бійці продовжують розширювати плацдарм на лівому березі Херсонщини, а також витісняти звідти ворога. На Херсонському напрямку ворог не полишає надій вибити ЗСУ із займаних позицій та здійснив 12 марних штурмових дій. Наші Сили оборони дали гідну відсіч, ворог з втратами відступив.

"Наші захисники ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника", — додають у Генштабі.

Херсонський напрямок на мапі Deep State

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 19 атак ворога в районах Синьківки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Лиманському напрямку наші захисники відбили 4 атаки ворога поблизу Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 7 атак противника біля Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

Бахмутський напрямок на мапі Deep State

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Сили оборони відбили 22 атаки противника східніше Новокалинового, Новобахмутівки та Авдіївки, а також 13 атак в районах Первомайського Донецької області.

Авдіївський напрямок на мапі Deep State

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати загарбників в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де ЗСУ відбили 15 атак.

Марʼїнський напрямок на мапі Deep State

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 7 атак противника західніше Вербового та південніше Роботиного Запорізької області.

Водночас на Мелітопольському напрямку українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажуючи ворога вздовж всієї лінії фронту.

Раніше "Телеграф" писав, що припинення допомоги Україні з боку західних держав, скоріше за все, призведе до остаточного падіння можливості України стримати російську навалу. Російський диктатор Володимир Путін не досяг своєї максималістської мети, але це не є постійною умовою і, якщо не буде допомоги від Заходу, Україна може програти.