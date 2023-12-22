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В ISW оцінили, як довго Україна протримається без допомоги Заходу

Автор
Антон Корж Антон Корж
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Автор
Україна сильно залежить від допомоги західних країн Новина оновлена 22 грудня 2023, 06:41
Україна сильно залежить від допомоги західних країн. Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

На фронті зараз позиційна війна, але ця ситуація не є константною

Припинення допомоги Україні з боку західних держав, скоріше за все, призведе до остаточного падіння можливості України стримати російську навалу. Російський диктатор Володимир Путін не досяг своєї максималістської мети, але це не є постійною умовою і, якщо не буде допомоги від Заходу, Україна може програти.

Про це сказано у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 21 грудня. Аналітики зазначають, що хоча Путіну взагалі не вдалося досягти цілей в Україні, він не збирається від них відмовлятися, а риторика російських посадовців стає все більш провокативною та експансіоністською.

Нинішня позиційна війна, зазначається у документі, не є константою, хоча на перший погляд здається тупиковою. Нестабільний баланс на фронті будь-якої миті може змінитися у залежності від різних факторів. Якщо не буде допомоги, ситуація може змінитися не на користь України.

"Продовження допомоги Заходу у сфері безпеки, яка дасть українським силам можливість відображати поточні та майбутні наступальні зусилля Росії та звільняти більше українських територій, є єдиним курсом дій у цей час, який може не да Росії досягти путінських цілей", – резюмують аналітики.

Раніше "Телеграф" повідомив, що США має "план" розвитку України без вкладень.

Конгрес США зможе схвалити пакет допомоги України у середині січня. Якщо законопроєкт прийнятий не буде, існує і план "Б".

Теги:
#Війна #Допомога Україні #Військова допомога Україні #ISW