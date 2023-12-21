Україна отримала майже 1 млрд доларів: яка країна допомогла і на що витратять гроші

Кошти будуть поділені на ряд потреб

У рамках проектів Світового банку на відновлення та соціальний захист Україна отримала від Японії близько 950 млн доларів. Ці кошти будуть витрачені на відшкодування видатків держбюджету України на невідкладні та пріоритетні потреби, у тому числі на соціальну допомогу та відновлення.

Про це у четвер, 21 грудня, повідомили у пресслужбі Мінфін. Наголошується, що надходження такого фінансування є значним внеском у забезпечення наших громадян необхідними послугами.

"Фінансування складається з гранту Японії на суму 52,4 млн дол. США в рамках проекту "Ремонт житла для відновлення прав та можливостей людей" (HOPE) та позички від Уряду Японії обсягом 900 млн дол. США через проект "Інвестиції в соціальний захист для підвищення охоплення, стійкості та ефективності "(INSPIRE)", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що проект INSPIRE фінансується за рахунок позики Світового банку у розмірі 1,2 млрд доларів США з Цільового фонду з надання необхідної кредитної підтримки Україні (ADVANCE Ukraine), за підтримки Уряду Японії. Його мета – забезпечення соціального захисту вразливих верств населення під час та після війни.

Водночас метою проекту HOPE є відновлення інфраструктури на територіях, що постраждали від бойових дій, деокупованих та постраждалих регіонах України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Європа та США починають сумніватися у доцільності подальшої підтримки України.