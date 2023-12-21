Украина получила почти 1 млрд долларов: какая страна помогла и на что потратят деньги

Средства будут разделены на ряд нуждн

В рамках проектов Всемирного банка на восстановление и социальную защиту Украина получила от Японии около 950 млн долларов. Эти средства будут потрачены на возмещение расходов госбюджета Украины на неотложные и приоритетные нужды, в том числе, на социальную помощь и восстановление.

Об этом в четверг, 21 декабря, сообщили в пресс-службе Минфин. Отмечается, что поступление такого финансирования является значительным вкладом в обеспечение наших граждан необходимыми услугами.

"Финансирование состоит из гранта Японии на сумму 52,4 млн. дол. США в рамках проекта "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей" (HOPE) и ссуды от Правительства Японии объемом 900 млн долл. США через проект "Инвестиции в социальную защиту для повышения охвата, устойчивости и эффективности" (INSPIRE)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что проект INSPIRE финансируется за счет займа Всемирного банка в размере 1,2 млрд долларов США из Целевого фонда по предоставлению необходимой кредитной поддержки Украине (ADVANCE Ukraine), при поддержке Правительства Японии. Его цель — обеспечение социальной защиты уязвимых слоев населения во время и после войны.

В то же время целью проекта HOPE является восстановление инфраструктуры на пострадавших от боевых действий территориях, деоккупированных и пострадавших регионах Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европа и США начинают сомневаться в целесообразности дальнейшей поддержки Украины.