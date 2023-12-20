Проблеми за допомогою: у Держдепі заявили, що США мають "план" розвитку України без вкладень

Американська допомога для України – критична

Американський держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що Штати мають "чіткий план" майбутнього розвитку України. При цьому він навіть не потребує виділення коштів на поточному рівні.

Про це глава Держдепу сказав під час свого нового брифінгу. Він зазначив, що це був важкий рік на полі бою, але українці унеможливили – стояли проти однієї з найбільших армій у світі. Путін, на його думку, вже програв війну, бо не досяг своєї основної мети – стерти Україну з землі і поглинути її росією.

Глава американської дипломатії сказав: "Сполучені Штати мають чіткий план майбутнього розвитку України, який не передбачає необхідності виділення коштів на поточному рівні. США досягли успіхів у залученні в Україну інвестицій, розвитку її приватного сектору, щоб Україна могла забезпечувати себе сама".

"Наша підтримка допомогла не тільки українцям, 90% допомоги на безпеку, яку ми надали Україні, було витрачено тут, у США, зміцнюючи нашу оборонну індустрію", — сказав Блінкен і додав: "В одному я з Путіним згоден: американська допомога для Україна – критична”.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Держдепі про треагували на слова Зеленського про допомогу США Україні.