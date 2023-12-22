Война — день 667: на фронте горячо, оккупанты бьют по мирным городам и сами ловят прилеты

Оперативно о главном за сутки

На фронте продолжаются кровопролитные бои с российскими оккупантами, а враг не прекращает наносить удары ракетами и беспилотниками по мирным украинским городам. В Киеве обломки "Шахед" влетел в жилой дом. Впрочем, и российские войска на оккупированных территориях ловят прилеты.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 22 декабря, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В Киеве попадание в жилой дом в Соломенском районе. Пылает на верхних этажах. Экстренные службы на месте, сообщает Виталий Кличко.

Что было в Украине 19 декабря – читайте по ссылке: Война — день 664: оккупанты давят несмотря на непогоду, а у ВСУ начались проблемы с боеприпасами

Информацию за 20 декабря смотрите по ссылке: Война — день 665: оккупанты изменили тактику под Авдеевкой и усиливают давление на фронте

О происходившем 21 декабря читайте в сводке Война — день 666: темпы боев растут несмотря на ухудшение погоды.