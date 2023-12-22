ВСУ придется уйти из Авдеевки? Известный ветеран АТО дал тревожный прогноз

На авдеевском направлении продолжаются ожесточенные бои

Российские войска не отказываются от своих планов захватить Авдеевку и там сейчас складывается крайне сложная ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Есть вероятность, что нашей армии придется в скором времени отойти назад.

Об этом известный ветеран российско-украинской войны, боец "Айдара" Евгений Дикий рассказал в интервью Radio NV. По его словам, врагу удалось существенно продвинуться на том направлении.

У ВСУ на вооружении есть антидронновая система Slinger

"В районе Авдеевки у них [оккупантов] есть настолько значительное продвижение, что буду откровенен: я вчера общался с парнями оттуда, сейчас уже гораздо большая вероятность того, что мы будем вынуждены отойти из Авдеевки, чем то что мы ее удержим. Я бы даже рискнул предположить, что решение отходить из Авдеевки нам придется принимать еще даже до нового года", ― предположил Дикий.

Напомним, что Авдеевское направление является одним из самых активных и тяжелых. Накануне ВСУ пришлось отойти от Степового в Бердычи. Украинской армии удается удерживать позиции и не допускать окружения города.

Ситуация на авдеевском направлении, актуальная карта

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