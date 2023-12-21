"Время не на нашей стороне": в США раскрыли планы россиян по Авдеевке

Оккупанты от своих планов не отказались

Россияне ожидают наступления периода морозов, чтобы усилить давление на Авдеевку, поскольку это позволит им использовать тяжелую технику.

Как рассказал во время брифинга координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби, в США не видят, чтобы россияне отказывались от своих планов по захвату города.

"Мы увидели, что россияне на самом деле не отказались от намерений вести наступательные действия, в частности на востоке, в районе Авдеевки. У нас есть все основания полагать, что когда почва замерзнет в конце января и конце февраля, это облегчит российским войскам продвижение", — сказал он.

При этом Кирби подчеркнул, что, как и в прошедшем году, россияне совершают попытки атаковать критическую инфраструктуру Украины, чтобы использовать холод как оружие против мирного населения.

Поэтому он призвал Конгресс США как можно быстрее одобрить новый пакет помощи Украине, чтобы обеспечить ее ПВО новыми возможностями.

"Время не на нашей стороне. Мы хотим получить финансирование как можно скорее", — добавил Кирби.

Как сообщалось ранее, у Пентагона остались деньги лишь на один пакет помощи Украине и использовать их там намерены до конца года.