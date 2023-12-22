Россияне наступают, но это ненадолго: военный рассказал, к чему готовиться потом

Военный эксперт оценил потенциал российской армии

Россияне с начала декабря перешли к активным наступлениям практически по всем направлениям. Но у противника вместе с этим растут и потери. Если россияне продолжат так наступать, то вскоре потеряют свой потенциал.

Так считает экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт, полковник Влад Волошин. В комментарии "Телеграфу" он спрогнозировал, когда интенсивность вражеских атак снизится.

"Фактически с начала декабря противник начал массово переть почти на всех направлениях. Начиная с Купянского, где идут ожесточенные бои в районе Синьковки, заканчивая югом, где наши морпехи захватили и удерживают плацдарм на левобережье Херсонщины, в районе Крынок", — говорит Влад Волошин.

Из-за интенсивности боев путинские солдаты теряют в сутки около тысячи солдат и большое количество военной техники. Россия хоть и богата ресурсами, но они не бесконечны. Не случайно ведь на фронт стали бросать зэков и наемников, а также вести скрытую мобилизацию.

"Чтобы там не думал их министр обороны Шойгу, а тех, кто добровольно подписывает контракт, почти нет. Людей заставляют это делать. Но даже такое принуждение уже дает сбои. И участившиеся случаи возмущений со стороны жен и матерей тех, кого швырнули в топку этой войны, говорят сами за себя", – говорит эксперт.

Интенсивность российского наступления может снизиться уже в начале января 2024 года. Но вместо этого оккупанты вернутся к тактике обстрелов мирных городов ракетами, дронами и бомбами. России удалось накопить значительные запасы этих боеприпасов и как только начнутся серьезные холода, количество атак на критическую инфраструктуру, включая энергетическую, вырастет в разы.

"Но наши силы ПВО/ПРО сейчас в разы мощнее, чем годом ранее. Они действуют и будут действовать успешнее по всем направлениям", – констатирует Влад Волошин.

Подробнее о планах РФ на фронте читайте в нашем материале "Российское наступление выдыхается: анализ и прогноз от военного эксперта".

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