Оккупанты готовятся: какую подлость могут сделать россияне на Харьковщине (карта)

На одном из направлений захватчики перешли к постоянным штурмам

Российские оккупанты переместили свои инженерные подразделения в район Лимана Второго. Это может говорить о том, что захватчики подготавливаются к наведению переправы через речку Оскол. Не исключено, что враг может попытаться перейти на противоположный берег севернее Купянска.

Такое мнение выразил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Об этом пишет РБК-Украина.

"Это один из вариантов. Они могли бы попробовать зайти и через пограничную полосу, но там есть наши линии обороны. Скорее всего, российское командование пришло к выводу, что им проще форсировать реку, чем сухопутными путями заходить с территории РФ", – сказал он

Отмечается, что оккупанты атакуют в районе Ягодного, на юго-восток от Купянска. На Лиманском направлении они перешли к постоянным штурмам по линии Макеевка – Терны.

Также были зафиксированы попытки продвижения врага в Серебрянском лесничестве. Враг усилил давление со стороны Дибровы и там ситуация сейчас динамичная.

Диброва на карте

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что военный эксперт Алексей Мельник рассказал, есть ли сейчас угроза повторной попытки россиян захватить Киев.