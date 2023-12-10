Укр

"Нас без них нет": родные защитников "Азовстали" со слезами на глазах вышли на площадь Харькова (видео)

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
Дата публикации
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Автор
Ян Доброносов, "Телеграф" Новость обновлена 10 декабря 2023, 14:32

"Телеграф" пообщался с участниками акции

Многие защитники "Азовстали" спустя полтора года после выхода с завода до сих пор находятся в плену. Их родные и близкие не оставляют надежды на воссоединение.

10 декабря в Харькове на площади Конституции прошла акция в поддержку плененных защитников. На неё вышли родные азовцев и морпехов, оборонявших Мариуполь. Также на ней побывал и фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Он показал, как украинцы борются за свободу своих близких.

В руках участники акции держали плакаты с надписями: "Морхов домой", "Второй год в плену мой сын", "Не молчи. Плен — убивает", "Жду сына из плена", "Мой сын — моя жизнь. Верните сына из плена ".

"У меня брат в плену. Он срочник. Их там очень много в плену. Уже почти 19 месяцев, как мы ничего не знаем. Ни где он, ни как он, ни что он. Ничего. Моему брату будет 23 года 24 февраля. В плен он попал 12 апреля 2022 года. В этот день он мне позвонил по видеосвязи и сказал: нас взяли в котел и я сдался в плен. Это была последняя информация от него…

Там очень много людей. Мы ездим (на акции — Ред.), чтобы помнили. Чтобы видели, что за них борются", — рассказывает о своей истории одна из участниц акции, по имени Зоя.

"У меня там сын. Его с "Азовстали" вывели 18 числа. Мне из Красного Креста 25 мая позвонили и подтвердили, что он в плену в Еленовке. С тех пор о нем знаю только со слов парней, которые выходили из плена. Они также подтверждали, что он в плену. Но у меня ни связи, ничего нет. Когда смотрю на списки обменов, радуюсь, что кого-то поменяли, но очень больно, что не моего. Ему 32. У него есть семья", — рассказала со слезами на глазах еще одна участница акции.

"Мой муж в плену уже полтора года. С "Азовстали" вышел в мае и до сих пор в плену… Все говорят: они есть в списках, они обязательно вернуться, но когда — ничего не говорят…

Очень тяжело, когда любимый человек находится далеко от тебя и ты ничего про него не знаешь. Как он, как его кормят, как он себя чувствует…Можно сказать, что нас без них вообще нет.", — рассказывает жена пленного.

Напомним, ранее мы писали о том, что руководитель патронатной службы полка "Азов" Елена Толкачева рассказала "Телеграфу" о пытках наших бойцов и реабилитации воинов.

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#Украина #Азовсталь #Пленные #Мариуполь