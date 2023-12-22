Российское наступление выдыхается: анализ и прогноз от военного эксперта

Несмотря на постоянные массированные атаки врага, Силы обороны Украины тоже имеют успехи, говорит Влад Волошин

На исходе 22-го месяца широкомасштабного вторжения в Украину российская оккупационная армия ведет активные наступательные действия, особенно на востоке и юге. Участились атаки с помощью десятков беспилотников. В декабре, впервые после долгого перерыва, противник начал массированные ракетные атаки.

О том, что в данный момент происходит на фронте и чего ожидать под конец этого года и в начале следующего, "Телеграфу" рассказал экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт, полковник Влад Волошин.

"Фактически с начала декабря противник начал массово переть почти на всех направлениях. Начиная с Купянского, где идут ожесточенные бои в районе Синьковки, заканчивая югом, где наши морпехи захватили и удерживают плацдарм на левобережье Херсонщины, в районе Крынок", – отмечает Влад Волошин.

По его словам, интенсивность боевых действий остается высокой уже несколько недель. И таковой, похоже, сохранится еще с полмесяца, прогнозирует полковник.

"В данный момент, – поясняет он, – россияне воюют резервами, обученными и подготовленными в течение лета-осени. Они подтянули эти силы и средства, пытаясь добиться успехов на определенных направлениях. Массированные штурмы происходят в районах Купянска, Бахмута (россияне пытаются вернуть отбитые у них Ивановское и Клещиевку), на Марьинском плацдарме (пробуют полностью захватить Марьинку, а потом идти на Курахово). А самые ожесточенные бои третий месяц идут в районе Авдеевки, которую россияне штурмуют с октября".

Несмотря на неутихающие массированные атаки врага, в том районе Силы обороны Украины имеют определенные успехи. Удается даже вернуть под свой контроль ранее утраченные позиции, рассказывает эксперт.

Россияне, продолжает Влад Волошин, пытаются отодвинуть нас в Запорожской области. Но в районе того же Работино успехи противника весьма условны. Тем более, что мы снова и снова отбрасываем там оккупантов.

"То же самое – на левом берегу Днепра Херсонской области. Враг периодически пытается выдавливать оттуда наших военных, но только теряет очередные силы и средства. Мы же пытаемся развить успех. И если это удастся – последствия могут оказаться далеко идущими", – считает полковник.

Учитывая, что россияне практически каждый день в течение примерно месяца теряют где-то по тысяче человек, а также массу военной техники, их атакующий запал вскоре истощится, прогнозирует Влад Волошин.

"Да, ресурсно (в том числе по человеческим ресурсам) – Россия огромна. Но и эти запасы не бездонны. Не случайно на фронт бросают зэков, наемников и так далее. Не случайно скрытая мобилизация идет постоянно. Чтоб там ни блеял их министр обороны Шойгу, а добровольно подписывающих контракт почти нет. Людей вынуждают это делать. Но даже такая принудиловка уже дает сбои. И участившиеся случаи возмущений со стороны жен и матерей тех, кого швырнули в топку этой войны, говорят сами за себя", – считает эксперт.

По его мнению, уже в первой половине январе интенсивность вражеских атак снизится. Зато возрастут ракетные, дроновые, бомбовые удары по Украине.

"Россия накопила значительные запасы всего этого – и вскоре после прихода серьезных холодов в разы увеличит атаки на нашу критическую инфраструктуру, включая энергетическую. Но наши силы ПВО/ПРО сейчас в разы мощнее, чем годом ранее. Они действуют и будут действовать более успешно на всех направлениях", – констатирует Влад Волошин.