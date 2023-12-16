Сколько ракет осталось у российских террористов: в Воздушных силах ответили

Трудно сказать, сколько ракет террористы готовы потратить на почти безрезультатные обстрелы.

Сейчас у России уже не так много высокоточных ракет, в частности Х-47М2 "Кинжал", хотя носителей этого оружия у россиян еще достаточно. Согласно официальным данным, которые обнародовали офицеры Главного управления разведки, россияне имеют около 900 высокоточных ракет всех типов и продолжают их производить.

Об этом сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире Национального телемарафона. По его словам, Россия производит уже не так много ракет, как это было в 2022 году.

Также сейчас трудно сказать, сколько таких ракет россияне готовы тратить при обстрелах – большую часть ракет перехватывают силы противовоздушной обороны. Пик обстрелов был в мае-июне, когда летели "Кинжалы", баллистика и крылатые ракеты.

"Поэтому применение сейчас баллистических ракет "Искандер-М" или С-400, а также "Кинжалов" не ново для Украины. Все это уже "пережевывали" неоднократно. Поэтому есть сегодня такой результат, хорошо, что все сбивается", – резюмировал он.

Напомним, что российские террористы днем 14 декабря пытались бить по Украине ракетами "Кинжал". Эти ракеты способны перехватывать американские ЗРК Patriot. Одна из ракет была уничтожена, судьба других двух неизвестна.