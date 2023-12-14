Есть прилет российского "Кинжала": подробности ракетного удара по Украине

Подробности о попадании в Воздушных Силах не говорят умышленно

Во время второй за день воздушной тревоги по всей Украине из-за взлета шести российских МиГов прогремел взрыв в Хмельницкой области. Оккупанты ударили "Кинжалом" в направлении населенного пункта Староконстантинов.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, взрыв прогремел спустя 10 минут после объявления воздушной тревоги.

"Состоялся пуск ракет, и ракеты направились в Хмельницкую область, ракета как минимум, я имею в виду в направлении Староконстантинова. Объявление воздушной тревоги произошло в 14:09 примерно, ну и фактически через 10 минут уже был прилет в Хмельницкой области", — сказал Игнат.

Спикер Воздушных Сил добавил, что враг атаковал ракетой Х-47 "Кинжал", но куда именно она попала не сообщается, причем намеренно. Игнат подчеркнул, что Украина не намерена "кормить информацией" россиян и пускай они сами делают выводы о том, попали куда хотели или нет. Неизвестно также о разрушениях и пострадавших на данный момент. Также Игнат объяснил, почему россияне часто целятся в направлении Староконстантинова.

"Вы знаете, там есть военный объект. Не исключены повторные пуски с МиГ-31К, будьте осторожны", — сказал он.

Город Староконстантинов расположен в Хмельницком районе Хмельницкой области Украины примерно в 400 км от границы с Беларусью. Здесь расположена авиационная база, которая, вероятно, и была целью россиян. К слову, это не первая атака на населенный пункт, прошедшим летом враг несколько раз пытался атаковать военный аэродром.

Также "Телеграф" сообщал, что ночью россияне атаковали Украину ракетами и дронами. Стало известно, как отработали силы ПВО.