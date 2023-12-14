Є приліт російського "Кинджала": подробиці ракетного удару по Україні

Подробиці про влучання в Повітряних Силах не кажуть навмисно

Під час другої за день повітряної тривоги по всій Україні через зліт шести російських МіГів пролунав вибух у Хмельницькій області. Окупанти вдарили "Кинджалом" у напрямку населеного пункту Старокостянтинів.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, вибух пролунав через 10 хвилин після оголошення повітряної тривоги.

"Відбувся пуск ракет, і ракети попрямували до Хмельницької області, ракета як мінімум, я маю на увазі у напрямку Старокостянтинова. Оголошення повітряної тривоги сталося о 14:09 приблизно, та й фактично через 10 хвилин уже був приліт у Хмельницькій області", — сказав Гнат.

Спікер Повітряних Сил додав, що ворог атакував ракетою Х-47 "Кинджал", але куди саме вона потрапила не повідомляється, причому навмисно. Ігнат наголосив, що Україна не має наміру "годувати інформацією" росіян і нехай вони самі роблять висновки про те, потрапили куди хотіли чи ні. Невідомо також про руйнування та постраждалих на даний момент. Також Гнат пояснив, чому росіяни часто ціляться у напрямку Старокостянтинова.

"Ви знаєте, там є військовий об'єкт. Не виключено повторних пусків з МіГ-31К, будьте обережні", — сказав він.

Місто Старокостянтинів розташоване у Хмельницькому районі Хмельницької області України приблизно за 400 км від кордону з Білоруссю. Тут розташована авіаційна база, яка, мабуть, і була ціллю росіян. До речі, це не перша атака на населений пункт, що минулого літа ворог кілька разів намагався атакувати військовий аеродром.

Також "Телеграф" повідомляв, що вночі росіяни атакували Україну ракетами та дронами. Стало відомо, як відпрацювали сили ППО.