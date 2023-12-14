Друга за день тривога по всій Україні вже пролунали вибухи: що відомо (оновлено)

Загарбники запустили ракети

Вже вдруге на день по всій території України оголошено сигнал повітряної тривоги. Знову існує загроза обстрілу з боку російських загарбників.

Про це попередили у Telegram-каналі Повітряних сил України. Там зазначили, що тривогу оголошено через зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейська. Важливо врахувати, що саме цей літак є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал". Збити такі ракети засобам ППО дуже важко через велику швидкість.

"Можливі пуски ракет із району Липецької області, рф!", — йдеться у повідомленні.

У зв’язку з новою серйозною загрозою всіх громадян просять перебувати в безпечних місцях до відповідного розпорядження.

При цьому в моніторингових Telegram-каналах пишуть, що було здійснено пуск ракет в район Старокостянтинова Хмельницької області. Російські окупанти запустили "Кинджал".

О 14:57 розпочався відбій повітряної тривоги областями.

14:56 Ціль припинила своє існування.

14:52 Зафіксовано пуски ракет із Курської області РФ у напрямку Сумської області.

О 14:26 моніторингові канали пишуть, що борти МіГів зараз у повітрі. 3 борти МіГ-31к здійснили пуски ракет Х-47 "Кинджал".

"Лише один борт МіГ-31к доповів про успішний пуск ракети, два інші борти перебувають у стані готовності. Локаційно було зафіксовано лише 1-у ворожу повітряну мету над територією України із надзвуковою швидкістю", — йдеться у повідомленні.

О 14:23 було повідомлено про вибух, який пролунав у Старокостянтинові. При цьому в мережі пишуть, що вибухи були плановими.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 13 грудня російські окупанти влаштували ракетну атаку по Києву. На щастя, всі ракети вдалося збити. Проте було зафіксовано падіння уламків, які призвели до деяких неприємностей.