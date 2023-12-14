Вторая за день тревога по всей Украине, уже прозвучали взрывы: что известно (обновлено)

Захватчики запустили ракеты

Уже второй раз за день по всей территории Украины объявлен сигнал воздушной тревоги. Снова существует угроза обстрела со стороны российских захватчиков.

Об этом предупредили в Telegram-канале Воздушных сил Украины. Там отметили, что тревога объявлена из-за взлета МиГ-31К с аэродрома Саваслейска. Важно учесть, что именно этот самолет является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал". Сбить такие ракеты средствам ПВО крайне тяжело из-за большой скорости.

"Возможны пуски ракет из района Липецкой области, рф!", — говорится в сообщении.

В связи с вновь возникшей серьезной угрозой, всех граждан просят находиться в безопасных местах до соответствующего распоряжения.

При этом в мониторинговых Telegram-каналах пишут, что были совершены пуски ракет в район Староконстантинова Хмельницкой области. Российские оккупанты запустили "Кинжал".

В 14:57 начался отбой воздушной тревоги по областям.

14:56 Цель прекратила свое существование.

14:52 Зафиксированы пуски ракет из Курской области РФ в направлении Сумской области.

В 14:26 мониторинговые каналы пишут, что борты МиГов сейчас в воздухе. 3 борта МиГ-31к осуществили пуски ракет Х-47 "Кинжал".

"Лишь один борт МиГ-31к доложил об успешном пуске ракеты, два других борта находятся в состоянии готовности. Локационно была зафиксирована лишь 1-я вражеская воздушная цель над территорией Украины со сверхзвуковой скоростью", — говорится в сообщении.

В 14:23 было сообщено о взрыве, который прогремел в Староконстантинове. При этом в сети пишут, что взрывы были плановыми.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 13 декабря российские оккупанты устроили ракетную атакую по Киеву. К счастью, все ракеты удалось сбить. Однако были зафиксированы падения обломков, которые привели к некоторым неприятностям.