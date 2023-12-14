Укр

Вторая за день тревога по всей Украине, уже прозвучали взрывы: что известно (обновлено)

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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В Украине объявлена воздушная тревога Новость обновлена 14 декабря 2023, 15:00
В Украине объявлена воздушная тревога. Фото фото из открытых источников

Захватчики запустили ракеты

Уже второй раз за день по всей территории Украины объявлен сигнал воздушной тревоги. Снова существует угроза обстрела со стороны российских захватчиков.

Об этом предупредили в Telegram-канале Воздушных сил Украины. Там отметили, что тревога объявлена из-за взлета МиГ-31К с аэродрома Саваслейска. Важно учесть, что именно этот самолет является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал". Сбить такие ракеты средствам ПВО крайне тяжело из-за большой скорости.

"Возможны пуски ракет из района Липецкой области, рф!", — говорится в сообщении.

В связи с вновь возникшей серьезной угрозой, всех граждан просят находиться в безопасных местах до соответствующего распоряжения.

При этом в мониторинговых Telegram-каналах пишут, что были совершены пуски ракет в район Староконстантинова Хмельницкой области. Российские оккупанты запустили "Кинжал".

В 14:57 начался отбой воздушной тревоги по областям.

14:56 Цель прекратила свое существование.

14:52 Зафиксированы пуски ракет из Курской области РФ в направлении Сумской области.

В 14:26 мониторинговые каналы пишут, что борты МиГов сейчас в воздухе. 3 борта МиГ-31к осуществили пуски ракет Х-47 "Кинжал".

"Лишь один борт МиГ-31к доложил об успешном пуске ракеты, два других борта находятся в состоянии готовности. Локационно была зафиксирована лишь 1-я вражеская воздушная цель над территорией Украины со сверхзвуковой скоростью", — говорится в сообщении.

В 14:23 было сообщено о взрыве, который прогремел в Староконстантинове. При этом в сети пишут, что взрывы были плановыми.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 13 декабря российские оккупанты устроили ракетную атакую по Киеву. К счастью, все ракеты удалось сбить. Однако были зафиксированы падения обломков, которые привели к некоторым неприятностям.

Теги:
#Украина #Взрыв #Ракета #Ракетный обстрел #Воздушная тревога