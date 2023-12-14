По всей Украине воздушная тревога: подробности

Украинцев просят находиться в укрытиях

В четверг, 14 декабря, по всей территории Украины объявлена масштабная воздушная тревога. Есть угроза обстрелов со стороны российских оккупантов.

В мониторинговых Telegram-каналах сообщили, что тревога была объявлена из-за взлета вражеского МиГ-31К. Данный самолет является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал". Такие ракеты очень тяжело сбить системам ПВО, так как они после запуска поднимаются на 20 км, а затем падают на цель. Для их ликвидации есть очень мало времени.

"Четыре борта из "Саваслейки" южным курсом в сопровождении Су-30СМ", — говорится в сообщении.

Информацию об этом подтвердили также в Воздушных силах Украины. В связи с высоким уровнем опасности обстрелов территории Украины, всех граждан просят находиться в безопасных местах до соответствующего распоряжения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 13 декабря российские оккупанты атаковали Киев ракетами. Все воздушные цели были успешно сбиты, однако падение обломков все же привело к неприятностям. Так, в Днепровском районе был поврежден один из жилых домов и его жильцам временно пришлось выехать из своего жилья.