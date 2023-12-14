В Киеве прогремели взрывы, над Украиной ракеты: подробности

Также взрывы раздались в других регионах Украины

В Киеве было слышно несколько взрывов. Предварительно сообщают о работе противовоздушной обороны.

В воздухе фиксировали несколько вражеских ракет. Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

В то же время, мониторинговые каналы пишут о том, что над Украиной был зафиксирован пуск около 6 "Кинжалов". Некоторые из которых фиксировали над Хмельницкой, Ровным и Луцком. Ракеты держали курс на западе Украины.

15:36 — было начато объявление воздушной тревоги в городах Украины. Тогда был зафиксирован вылет истребителя МиГ-31К из аэродрома Саваслейка, РФ.

Карта тривог в 15:44

15:46 — стало известно о пусках аэробалистических ракет "Кинжал".

15:47 — в Киеве прозвучало несколько взрывов.

15:49 — взрывы были слышны в Староконстантинове, Хмельницкая область. Спикер ПС ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона подтвердил попадание.

"Оккупанты ударили по Староконстантинову в Хмельнитчине аэробалистической ракетой "Кинжал"", – сказал он.

15:52 — в Житомирской области также сообщили о звуках взрывов.

15:58 — угроза из-за активности вражеской тактической авиации на юге и востоке остается

В сети также распространяют инфографику по ориентировочному времени прилета ракет "Кинжалов" в разные области Украины.

16:13 – начались отбои воздушной тревоги по территории Украины.

Ранее "Телеграф" писал, что в четверг, 14 декабря, по всей территории Украины объявлена масштабная воздушная тревога. Была угроза обстрела со стороны российских оккупантов.