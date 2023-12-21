Как в фильмах про "ядерку": в оккупированной Макеевке мощнейшие взрывы и пожар (фото, видео)

Информация о жертвах пока отсутствует

Во временно оккупированной Макеевке Донецкой области, где недавно пылала нефтебаза, снова прогремели взрывы. Местные сообщают, что может быть повреждена железнодорожная станция.

Фото и видео с места происшествия делятся в местных Telegram-каналах. Возгорание после прилета сравнивают с фильмом об изобретателе ядерной бомбы "Оппенгеймер".

Взрывы в Макеевке в районе железнодорожной станции прогремели около 19:00, а после начался пожар. Зарево от огня видно в разных районах города.

"В Кировском районе на садовом обществе зафиксировано факельное горение газопроводной трубы. Детали произошедшего выясняются", — сообщил так называемый "мэр" города Владислав Ключаров.

Также местные жалуются, что часть Макеевки отключена от подачи газа на время устранения последствий обстрела. Информации о жертвах на данный момент нет.

В сети делятся фото и видео, на которых видно красно-оранжевое зарево в небе над городом. Увиденное сравнивают с кадрами из фильма "Оппенгеймер", который рассказывает о создателе атомной бомбы.

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