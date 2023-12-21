Як у фільмах про "ядерку": в окупованій Макіївці потужні вибухи та пожежа (фото, відео)

Інформація про жертв поки відсутня

У тимчасово окупованій Макіївці Донецької області, де нещодавно палала нафтобаза, знову пролунав вибух. Місцеві повідомляють, що може бути пошкоджено залізничну станцію.

Фото та відео з місця події діляться у місцевих Telegram-каналах. Займання після прильоту порівнюють із фільмом про винахідника ядерної бомби "Оппенгеймер".

Вибухи у Макіївці в районі залізничної станції прогриміли близько 19:00, а після почалася пожежа. Заграва від вогню видно у різних районах міста.

"У Кіровському районі на садовому товаристві зафіксовано факельне горіння газопровідної труби. Деталі того, що сталося, з'ясовуються", — повідомив так званий "мер" міста Владислав Ключаров.

Також місцеві скаржаться, що частину Макіївки відключено від подачі газу на час усунення наслідків обстрілу. Інформації про жертви наразі немає.

У мережі діляться фото та відео, на яких видно червоно-жовтогарячу заграву в небі над містом. Побачене порівнюють із кадрами з фільму "Опенгеймер", який розповідає про творця атомної бомби.

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