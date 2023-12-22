Это почти невозможно: украинские бойцы уничтожили вражеский "Ланцет" из АК-47

Трое бойцов совершили точные выстрелы, в результате чего БПЛА был поражен

На Запорожском направлении уничтожили вражеский ударный БпЛА "Ланцет" из стрелкового оружия. При этом ликвидировать подобную цель в небе из автомата Калашникова почти невозможно.

Об этом в пятницу, 22 декабря, сообщили на странице Национальной гвардии Украины. Отмечается, что удачное уничтожение летательного объекта произвели бойцы 3-й бригады оперативного назначения "Спартан".

"Беспилотный летательный аппарат, двигавшийся со стороны временно оккупированных территорий в направлении позиций украинских войск, заметили артиллеристы группы наблюдения", — говорится в сообщении.

Трое бойцов совершили точные выстрелы из стрелкового оружия, а именно АК-47, в результате чего БПЛА был поражен. Беспилотнрик взорвался в небе, а его обломки упали в 30 метрах от своей цели.

"На данном направлении фронта работать из стрелкового оружия по БпЛА оккупанта таких как "ZALA", "Орлан" и "Ланцет" приходится почти каждый день. По словам военнослужащих, уничтожить подобную цель в небе из автомата Калашникова почти невозможно", — добавили в Нацгвардии.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинский военный из зенитной ракетной бригады им. гетмана Пилипа Орлыка сбивает крылатые ракеты с помощью ПЗРК "Игла". Этот вид оружия вовсе не предназначен для таких целей.