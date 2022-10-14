Мастерство зенитчика: украинский воин сбил кучу российских ракет с помощью "Иглы"

Украинские военнослужащие выходят из положения, применяя отдельное вооружение там, где раньше это считалось бесполезным

Массированные ракетные атаки на Украину стали настоящей проблемой первых недель октября. Однако храбрые украинские защитники не перестают удивлять своими "изобретениями" на поле боя. Как, к примеру, боец зенитной ракетной бригады им. гетмана Пилипа Орлыка по имени Ярослав, который сбивает крылатые ракеты с помощью… ПЗРК "Игла". Важно отметить, что подобное оружие не предназначено для подобного вида целей, обычно ним приземляют вражескую авиацию.

Историей бравого зенитчика поделилась пресс-служба Воздушных Сил ВСУ. Военнослужащие подчеркивают: только в октябре, за два дня постоянных ракетных обстрелов со стороны россии, герой нашей истории смог уничтожить "Иглой" аж четыре цели!

Подобное мастерство требует высокого владения оружием, а также постоянной сосредоточенности. По словам самого Ярослава, во время стрельбы по ракете он всегда волнуется. Но взять себя в руки получается сразу же, когда понимаешь — цель перед тобой не должна уйти, иначе может наделать немало бед в мирных городах Украины.

Зенитчик Ярослав выслеживает следующую цель

"Чувство ответственности помогает справиться с тревогой и уверенно, с холодным разумом провести запуск ракеты, — подчеркивает военный. — Вышел, поймал цель, сопроводил, нажал спуск — ракета вышла. И быстро перезаряжаешь ПЗРК!"

После этого зенитчик отсоединяет пусковой механизм, берет уже следующую "трубу" и продолжает отслеживать вражеские ракеты.

Руководство Воздушных Сил отметило, что за высокий профессионализм и невероятную точность Ярослава обязательно достойно наградят. Впрочем, самая высокая награда — невероятная благодарность со стороны украинцев, чье спокойствие охраняет зенитчик, у бойца уже точно есть.

На видео ниже — еще один из украинских военных, который работает "Иглой" по российским ракетам. Оставим его здесь для наглядности, чтобы было понятно: подобное не каждому под силу.

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