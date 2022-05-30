У "Призрака Киева" появился напарник: боец Нацгвардии уничтожил три самолета россиян за полтора месяца

Военнослужащий говорит, что будет сбивать российские самолеты сколько понадобится

У легендарного "Призрака Киева" появился напарник в Национальной гвардии, который за полтора месяца уже успел уничтожить три самолета оккупантов в Запорожской области.

Как сообщает пресс-служба НГУ, третьим самолетом стал штурмовик Су-25, который был "приземлен" 29 мая.

Примечательно, что военнослужащий использует для уничтожения российской авиации старенький ПЗРК "Игла", что не мешает "Запорожскому мстителю" наводить ужас на пилотов оккупантов, о чем свидетельствуют радиоперехваты их разговоров.

"Я сбил не "уже" три самолета, как говорят, а еще только три самолета и буду уничтожать их, пока потребуется – до самой нашей победы!", — отметил нацгвардеец.

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Как сообщалось ранее, украинские военные за последние сутки смогли достичь успеха на Херсонском направлении. В частности оккупанты были разбиты в Николаевке, после чего россияне были вынуждены отойти на невыгодные позиции.

Однако на Востоке Украины ситуация не настолько оптимистичная. Так, например, россиянам удалось выйти на окраины Северодонецка, а в результате боев в городе погибли два мирных жителя.