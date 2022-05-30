У "Привида Києва" з’явився напарник: боєць Нацгвардії знищив три літаки росіян за півтора місяці

Військовослужбовець каже, що збиватиме російські літаки стільки, скільки знадобиться

У легендарного "Примари Києва" з’явився напарник у Національній гвардії, який за півтора місяця вже встиг знищити три літаки окупантів у Запорізькій області.

Як повідомляє пресслужба НГУ, третім літаком став штурмовик Су-25, який був "приземлений" 29 травня.

Примітно, що військовослужбовець використовує для знищення російської авіації старенький ПЗРК "Голка", що не заважає "Запорізькому меснику" наводити жах на пілотів окупантів, про що свідчать радіоперехоплення їхніх розмов.

"Я збив не "вже" три літаки, як кажуть, а ще тільки три літаки та знищуватиму їх, поки буде потрібно – до самої нашої перемоги!", — зазначив нацгвардієць.

Читайте також: Категорія Відео з героїчним українцем вразило мережу: журналіст закликав дізнатися ім'я бійця У бою з окупантами мужній боєць загинув, але йому вдалося затримати наступ ворога

Як повідомлялося раніше, українські військові за останню добу змогли досягти успіху на Херсонському напрямку. Зокрема, окупанти були розбиті в Миколаївці, після чого росіяни були змушені відійти на невигідні позиції.

Проте на Сході України ситуація не є настільки оптимістичною. Так, наприклад, росіянам вдалося вийти на околиці Сєверодонецька, а в результаті боїв у місті загинули двоє мирних жителів.