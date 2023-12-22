Це майже неможливо: українські бійці знищили ворожий "Ланцет" із АК-47

Троє бійців здійснили точні постріли, внаслідок чого БПЛА був уражений

На Запорізькому напрямі знищили ворожий ударний БПЛА "Ланцет" зі стрілецької зброї. При цьому ліквідувати цю мету в небі з автомата Калашнікова майже неможливо.

Про це у п’ятницю, 22 грудня, повідомили на сторінці Національної гвардії України. Наголошується, що вдале знищення літального об'єкта здійснили бійці 3-ї бригади оперативного призначення "Спартан".

"Безпілотний літальний апарат, що рухався з боку тимчасово окупованих територій у напрямку позицій українських військ, помітили артилеристи групи спостереження", — йдеться у повідомленні.

Троє бійців здійснили точні постріли зі стрілецької зброї, а саме АК-47, внаслідок чого БПЛА був уражений. Безпілотник вибухнув у небі, а його уламки впали за 30 метрів від своєї мети.

"На цьому напрямі фронту працювати зі стрілецької зброї по БпЛА окупанта таких як "ZALA", "Орлан" та "Ланцет" доводиться майже щодня. За словами військовослужбовців, знищити подібну мету в небі з автомата Калашнікова майже неможливо", — додали в Нацгвардії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що український військовий із зенітної ракетної бригади ім. гетьмана Пилипа Орлика збиває крилаті ракети за допомогою ПЗРК "Голка". Цей вид зброї зовсім не призначений для таких цілей.