100 тысяч человек в сутки: стало известно, кого на границе больше - въезжающих или выезжающих

Наиболее загруженной по-прежнему остается граница с Польшей

За последнюю неделю Госпогранслужба Украины замечает увеличение пассажиропотока. При этом нельзя сказать, что больше людей стало уезжать из страны или возвращаться. Такая ситуация связана с наступлением рождественско-новогоднего периода.

Об этом в комментарии "Телеграфу" сказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко. По его словам, в последние дни границу пересекают в среднем 90-100 тысяч человек в сутки в одну и другую стороны.

"За последнее время, фактически за последнюю неделю, мы видим постепенное увеличение пассажиропотока в целом. Если раньше границу в сутки пересекало 75-80 тысяч человек в обоих направлениях, то за последние дни эта динамика колеблется на уровне 90-100 тысяч человек в сутки. При этом, что в эти пришедшие выходные показатели были более 100 тысяч человек, которые пересекали границу как на въезд, так и на выезд", — сказал Демченко.

Также он подчеркнул, что за последнее время не было зафиксировано наплыва возвращающихся домой украинцев или же наоборот, покидающих страну. Динамика, если взять в соотношении, колеблется где-то 50 на 50. То есть, в один день может уехать больше людей, а в другой больше заехать.

"Но, конечно, увеличение пассажира потока мы фиксируем и на направлении въезда в Украину, и на направлении выезда. То есть фактически это опять-таки связано с наступлением рождественско-новогоднего периода и практически на начало следующего года высокая динамика пересечения границы, она будет оставаться", — отметил собеседник "Телеграфа".

В сравнении с 2022 годом, ранее границу могло пересекать и 120 тысяч человек в сутки в обоих направлениях. При этом, наиболее загруженной по-прежнему остается граница с Польшей. На нее приходится более 50% общего пассажира потока.

"И конечно, когда растет количество лиц, желающих пересекать границу, то растут и очереди из легковых автомобилей. Поэтому советуем нашим гражданам, да и вообще с тем, кто пересекает границу, интересоваться информацией о состоянии загруженности пунктов пропуска. Такую информацию наше западное региональное управление публикует по 3 часа по всем пунктам пропуска. Это делается для того, чтобы люди видели, где наиболее загружены направления и выбирали себе менее загруженные", — объяснил Андрей Демченко.

Он добавил, что другие направления тем временем не столько загружены, как направление Польши.

"Если пересечение границы не связано исключительно с направлением Польши, а люди могут себе выбрать другие участки с другими странами Европейского Союза или Молдовы, поэтому выбирать себе и эти направления для пересечения границы, потому что они остаются менее загруженными, чем граница с Польшей", — подытожил спикер Госпогранслужбы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что после месячной забастовки на границе с Польшей украинская и польская стороны смогли прийти к общему решению проблемы. Проезд на всех КПП будет возобновлен поочередно.