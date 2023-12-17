Блокада будет длиться месяцами: польские перевозчики планируют перекрыть КПП "Ягодин-Дорогуск"

После перекрытия границы в очереди застрянет еще больше грузовиков, чем во время первого протеста

Польские перевозчики планируют начать новую акцию протеста и вновь перекрыть дорогу к пропускному пункту "Ягодин-Дорогуск", возле которого уже скопилось около 2000 грузовиков.

Как сообщает местное издание RMF24, один из лидеров протеста Павел Озыгала сообщил, что акция возобновится в понедельник, 18 декабря, в 14:00. При том, он отметил, что блокирование может продлиться до 8 марта.

Отмечается, что украинские водители возмущены этим решением и предложили протестующим выпустить их из Польши и не впускать обратно. Вместе с тем, в аналогичной ситуации оказались и польские водители, которые таким же образом застрянут на украинской стороне границы.

По оценкам издания очередь с польской стороны растянулась на 70 километров, а средняя длительность ожидания достигает 100 часов

Как известно КПП "Ягодин-Дорогуск" был разблокирован 11 декабря и грузопоток на нем продолжает расти. Только за 16 декабря его пересекли около 1,5 тысячи грузовиков в обе стороны.

Протестующие выразили намерение опять его заблокировать, но глава гмины Дорогуск запретил это делать. После этого демонстранты обратились к суду, который поддержал их намерения.