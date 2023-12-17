Блокада триватиме місяцями: польські перевізники планують перекрити КПП "Ягодин-Дорогуськ"

Після перекриття кордону у черзі застрягне ще більше вантажівок, ніж під час першого протесту

Польські перевізники планують розпочати нову акцію протесту та знову перекрити дорогу до пропускного пункту "Ягодин-Дорогуськ", біля якого вже зібралося близько 2000 вантажівок.

Як повідомляє місцеве видання RMF24, один із лідерів протесту Павло Озигала повідомив, що акція відновиться у понеділок, 18 грудня, о 14:00. При цьому він зазначив, що блокування може тривати до 8 березня.

Зазначається, що українські водії обурені цим рішенням та запропонували протестувальникам випустити їх із Польщі та не впускати назад. Водночас в аналогічній ситуації опинилися і польські водії, які так само застрягнуть на українській стороні кордону.

За оцінками видання, черга з польської сторони розтягнулася на 70 кілометрів, а середня тривалість очікування досягає 100 годин.

Як відомо, КПП "Ягодин-Дорогуськ" було розблоковано 11 грудня і вантажопотік на ньому продовжує зростати. Тільки за 16 грудня його перетнули близько 1,5 тисячі вантажівок в обидві сторони.

Протестувальники висловили намір знову його заблокувати, але глава гміни Дорогуськ заборонив це робити. Після цього демонстранти звернулися до суду, який підтримав їхні наміри.