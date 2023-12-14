Набридли зі своїми страйками: у Польщі запобігли спробі нового блокування кордону

Ображені різкою відмовою місцевого мера польскі страйкарі будуть намагатися оскаржити рішення через суд

У Польщі голова гміни Дорогуськ Войцех Сава заборонив перевізникам влаштовувати чергову акцію протесту на прикордонному з Україною пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ", який тільки нещодавно був розблокований.

Про це 13 грудня повідомило польське видання RMF24. Видання нагадує, що 11 грудня КПП було розблоковано, але вже ввечері того ж дня його знову спробували заблокувати – спочатку нелегально, а потім заявили про намір продовжити страйк офіційно.

13 грудня страйкарі офіційно відправили Саві заявку на отримання дозволу на нову акцію протесту. Але неочікувано для себе отримали від війта добрячий відлуп – Сава заборонив проводити черговий страйк, який мав розпочатися 18 грудня.

Сам Войцех Сава послався на законодавчу причину – за його словами, є загроза майну у дуже значних розмірах. Це включає фінансові втрати місцевих підприємців, які страждають через дії саботажників.

"Протест вдарив не лише по водіях. Втрачають підприємці, робітники, інші соціальні групи, які залишилися без роботи – це переважає", – аргументував він своє рішення.

Страйкарі тим часом дуже обурилися. Вони вже заявили, що будуть оскаржувати заборону війта у суді – законодавство каже, що в них є на це сім днів – а також 14 грудня демонстративно подадуть заявки на проведення страйків ще у низці місць.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Укрзалізниця вигадала спосіб, як доставляти фури з України до Польщі та назад. Вже здійснено перший успішний рейс. Тобто навіть якщо саботажники знову зуміють заблокувати кордон, вихід є.

Україна намагається розблокувати польський кордон після місячного страйку. Оскільки на кордоні зібралося близько 11 тисяч вантажівок, відновлення руху вимагатиме кілька днів.