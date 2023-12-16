На польському кордоні нові жертви: ще один український водій помер у черзі

Це вже третій випадок смерті

Через страйк польських перевізників на кордоні помер ще один український водій, який разом із безліччю інших стояв у черзі.

Як повідомив віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін у коментарі "Суспільному", водієві стало погано, після чого його забрали лікарі, проте до лікарні він не доїхав.

"Водія забрала швидка, дорогою до лікарні він помер. Поки що мені не відомо, з якої він компанії", — сказав Балін.

Як відомо, страйк польських перевізників розпочався 6 листопада, після чого вони перекрили три прикордонні перепустки. Вже 11 листопада стало відомо, що один із українських водіїв помер на КПП "Дорогуськ – Ягодин".

Другий водій помер 23 листопада біля КПП "Корчова-Краковець". Таким чином, це вже третя смерть серед українських водіїв, які змушені тижнями стояти в чергах.

Станом на 15 грудня Рава-Руська, Краковець та Шегині продовжують блокуватися, через що в чергах продовжують стояти близько 2600 вантажівок. Водночас КПП "Ягодин" було розблоковано 11 грудня і вантажопотік на ньому продовжує зростати.

Протестувальники висловили намір знову його заблокувати, але голова гміни Дорогуськ заборонив це робити, тепер демонстранти мають намір звернутися до суду.