Чи вирішить Туск проблеми з Україною і що чекати від нового премʼєра Польщі?

Розпочинається нова сторінка у відносинах між Києвом та Варшавою, вважають експерти

У Польщі з’явився новий-старий прем’єр. Ним у понеділок, 11 грудня, став лідер "Громадянської платформи" Дональд Туск, який раніше двічі очолював польський уряд. Під час виборів у середині жовтня його політсила трохи поступилася керівній політсилі "Право і справедливість" (PiS). І це дало право представнику партії влади, президенту Анджею Дуді висунути в прем’єри чинного керівника уряду, співпартійця Матеуша Моравецького. Проте Сейм не підтримав його кандидатури. На відміну від кандидатури Туска.

Експерти проаналізували для "Телеграфу" ці зміни та їхній вплив на польсько-українські відносини, зокрема в ракурсі російсько-української війни.

Політичне минуле Туска корисне і нам

Професорка кафедри політичних наук Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, політолог Ганна Малкіна міркує так:

"Зміна урядів у Польщі принципово для України нічого не змінить, оскільки і колишній прем’єр-міністр Матеуш Моравецький, і новопризначений Дональд Туск мають послідовну антиросійську позицію і є прихильниками допомоги Україні. Це угорці впали у стан легкої амнезії щодо радянських танків у Будапешті 1956 року. Поляки чудово пам’ятають 1939 рік і чітко розуміють, чим загрожує поразка України».

Проте, продовжує експерт, обрання Туска новим прем’єр-міністром може принести зміни для самої Польщі. Насамперед тому, пояснює вона, що Туск орієнтується на євроінтеграцію, він тривалий час був президентом Європейської Ради – найвищого політичного органу ЄС. Тому, швидше за все, поведе Польщу шляхом поглиблення інтеграційних процесів, насамперед щодо приведення законодавства відповідно до вимог ЄС, прогнозує Ганна Малкіна.

Експерт нагадує, що Євросоюз має масу претензій до Польщі в частині судової реформи, а 2021 року навіть обговорювався Polexit (вихід з ЄС).

"Дональд Туск, який отримав великий кредит довіри від громадян, спробує послабити антиєвропейську риторику всередині країни і вплинути на нормалізацію відносин із центральними інституціями Євросоюзу, – вважає Ганна Малкіна. – Політичне минуле Туска корисне й Україні, оскільки новий польський прем’єр має сильні зв’язки та великий вплив на ЄС. На тлі приходу до влади у низці європейських країн правих популістів, які часто є носіями євроскептичних настроїв і навіть мають симпатії до російського диктатора, це хороша новина".

Політолог зазначає, що новий прем’єр точно наголосить на обов’язковості рішень ЄС у плані "транспортного безвізу" для України, що призведе до повного розблокування кордону. І певні дії у цьому напрямі вже розпочато.

"В принципі, це рішення міг би ухвалити і уряд Моравецького, – вважає Ганна Малкіна. – Однак Моравецький, схоже, вирішив залишити своєму колезі у спадок розв'язання проблеми, яка є дискусійною у польському суспільстві… Загалом нам залишається привітати польського прем’єра із призначенням та поглиблювати двосторонню співпрацю".

Партнерські відносини можуть перерости в союзницькі

Ексдипломат, політичний експерт, заступник командира роти добровольчого формування Бориспільської місцевої територіальної громади № 1 Вадим Трюхан упевнений, що для України повернення Туска до влади у Польщі – це хороша новина.

"Нарешті період імпотенції Польської держави, якою дуже вміло користувався Кремль через своїх польських маріонеток (наприклад, блокування кордону), закінчиться", — зазначає експерт.

Водночас, попереджає він, не можна розраховувати на те, що Дональд Туск миттєво розв'яже усі проблеми у двосторонніх відносинах України з Польщею. Адже він голова польського уряду, тому захищатиме насамперед інтереси поляків.

"Якоїсь революції чи визначального прориву у відносинах між Києвом та Варшавою ми не побачимо. Однак на те, що розпочнеться якісно нова сторінка у наших відносинах, розраховувати можна і потрібно", – вважає Вадим Трюхан.

На його думку, за виваженої та грамотної роботи української дипломатії відносини стратегічного партнерства між двома країнами мають перерости у класичні союзницькі.

"У нас одні виклики, одні загрози – з боку Росії. І Туск розуміє це так, як мало хто не лише у Польщі, а й загалом у Європі", – наголошує експерт.