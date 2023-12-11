Сейм Польщі не підтримав чинний уряд: що це значить для України

У країні має з'явитися новий уряд

Сейм Польщі не підтримав рішення про довіру до уряду меншості Матеуша Моравецького. Тепер польський парламент буде обирати новий уряд.

Відповідне голосування щодо вотуму довіри чинному урядові відбулося у понеділок, 11 грудня, пише Радіо Свобода. 266 депутатів проголосували "проти", а "за" — лише 190.

Це означає, що Моравецький не зможе формувати уряд. Після цього у Сеймі голосуватимуть за кандидатуру Дональда Туска. Його політична сила разом із союзниками має більшість у парламенті.

У неділю, 10 листопада, лідери польських партій "Громадянська платформа", "Польща 2050", Польської селянської партії та Лівих підписали коаліційну угоду в Сеймі. Голова "Громадянської платформи" Дональд Туск заявив, що угода визначає орієнтири для дій майбутнього уряду.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда доручив місію формування уряду чинному прем’єр-міністру Матеушу Моравецькому. Таке рішення, за словами глави держави, він ухвалив після аналізу та консультацій.

Слід зазначити, що зміна уряду Польщі матиме суттєвий вплив на відносини з Україною. Раніше Туск заявив, що після очолення уряду негайно візьметься за виправлення проблем, які виникли між Україною та Польщею. Також він закликав збільшити військову допомогу Києву. На його думку, Варшава повинна неухильно підтримувати Україну у війні проти російських окупантів.

Нагадаємо, Туск розкритикував чинний уряд країни за його бездіяльність у питанні блокування українського кордону.