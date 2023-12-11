Сейм Польши не поддержал действующее правительство: что это значит для Украины

В стране должно появиться новое правительство

Сейм Польши не поддержал решение о доверии к правительству меньшинства Матеуша Моравецкого. Теперь польский парламент будет выбирать новое правительство.

Соответствующее голосование по вотуму доверия действующему правительству состоялось в понедельник, 11 декабря, пишет Радио Свобода. 266 депутатов проголосовали "против", а "за" — только 190.

Это означает, что Моравецкий не сможет формировать правительство. После этого в Сейме будут голосовать за кандидатуру Дональда Туска. Его политическая сила вместе с союзниками имеет большинство в парламенте.

В воскресенье, 10 ноября, лидеры польских партий "Гражданская платформа", "Польша 2050", Польской крестьянской партии и Левых подписали коалиционное соглашение в Сейме. Глава "Гражданской платформы" Дональд Туск заявил, что соглашение определяет ориентиры для действий будущего правительства.

Ранее президент Польши Анджей Дуда поручил миссию формирования правительства действующему премьер-министру Матеушу Моравецкому. Такое решение, по словам главы государства, он принял после анализа и консультации.

Следует отметить, что смена правительства Польши будет иметь существенное влияние на отношения с Украиной. Ранее Туск заявлял, что после того, как он возглавит правительство, немедленно возьмется за исправление возникших между Украиной и Польшей проблем. Также он призывал увеличить военную помощь Киеву. По его мнению, Варшава должна неукоснительно поддерживать Украину в войне против российских оккупантов.

Напомним, Туск подверг критике действующее правительство страны за его бездействие в вопросе блокирования украинской границы.