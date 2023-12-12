Решит ли Туск проблемы с Украиной и чего ждать от нового премьера Польши?

Начинается новая страница в отношениях между Киевом и Варшавой, считают эксперты

У Польши появился новый-старый премьер. Им в понедельник, 11 декабря, стал лидер "Гражданской платформы" Дональд Туск, ранее дважды возглавлявший польское правительство. Во время выборов в середине октября его политсила немного уступила правящей политсиле "Право и справедливость" (PiS). И это дало право представителю партии власти, президенту Анджею Дуде, выдвинуть в премьеры действующего руководителя правительства, сопартийца Матеуша Моравецкого. Однако Сейм не поддержал его кандидатуру. В отличие от кандидатуры Туска.

Эксперты проанализировали для "Телеграфа" эти перемены и их влияние на польско-украинские отношения, в том числе в ракурсе российско-украинской войны.

Политическое прошлое Туска полезно и нам

Профессор кафедры политических наук Киевского Национального университета им. Тараса Шевченко, политолог Анна Малкина рассуждает так:

"Смена правительств в Польше принципиально для Украины ничего не поменяет, так как и бывший премьер-министр Матеуш Моравецкий, и вновь назначенный Дональд Туск занимают последовательную антироссийскую позицию и являются приверженцами помощи Украине. Это венгры впали в состояние легкой амнезии касательно советских танков в Будапеште в 1956 году. Поляки отлично помнят 1939 год и отчетливо понимают, чем грозит поражение Украины".

Однако, продолжает эксперт, избрание Туска новым премьер-министром может принести изменения для самой Польши. Прежде всего потому, поясняет она, что Туск ориентируется на евроинтеграцию, он долгое время был президентом Европейского Совета – высшего политического органа ЕС. Поэтому, скорее всего, поведет Польшу по пути углубления интеграционных процессов, прежде всего в части приведения законодательства в соответствии с требованиями ЕС, прогнозирует Анна Малкина.

Эксперт напоминает, что у Евросоюза есть масса претензий к Польше в части судебной реформы, а в 2021 году даже обсуждался Polexit (выход из ЕС).

"Дональд Туск, получивший большой кредит доверия от граждан, попробует ослабить антиевропейскую риторику внутри страны и повлиять на нормализацию отношений с центральными институциями Евросоюза, – считает Анна Малкина. – Политическое прошлое Туска полезно и Украине, так как новый польский премьер имеет сильные связи и большое влияние в ЕС. На фоне прихода к власти в ряде европейских стран правых популистов, которые часто являются носителями евроскептических настроений и даже питают симпатии к российскому диктатору, это хорошая новость".

Политолог отмечает, что новый премьер точно сделает акцент на обязательности решений ЕС в плане "транспортного безвиза" для Украины, что приведет к полному разблокированию границы. И определенные действия в этом направлении уже начаты.

"В принципе, это решение могло бы принять и правительство Моравецкого, – считает Анна Малкина. – Однако Моравецкий, похоже, решил оставить своему коллеге в наследство решение проблемы, которая является дискуссионной в польском обществе… В целом нам остается поздравить польского премьера с назначением и углублять двустороннее сотрудничество".

Партнерские отношения могут перерасти в союзнические

Экс-дипломат, политический эксперт, заместитель командира роты добровольческого формирования Бориспольской местной территориальной громады № 1 Вадим Трюхан уверен, что для Украины возвращение Туска во власть в Польше – это хорошая новость.

"Наконец период импотенции Польского государства, которым очень умело пользовался Кремль через своих польских марионеток (например, блокирование границы), закончится", – отмечает эксперт.

В то же время, предупреждает он, нельзя рассчитывать на то, что Дональд Туск моментально решит все проблемы в двусторонних отношениях Украины с Польшей. Ведь он глава польского правительства, поэтому будет защищать, прежде всего, интересы поляков.

"Какой-либо революции или определяющего прорыва в отношениях между Киевом и Варшавой мы не увидим. Однако на то, что начнется качественно новая страница в наших отношениях, рассчитывать можно и нужно", – считает Вадим Трюхан.

По его мнению, при взвешенной и грамотной работе украинской дипломатии отношения стратегического партнерства между двумя странами должны перерасти в классические союзнические.

"У нас одни вызовы, одни угрозы – со стороны России. И Туск понимает это так, как мало кто не только в Польше, но и вообще в Европе", – подчеркивает эксперт.