Выборы в Польше: партия власти побеждает, оппозиция берет большинство в парламенте. Что это значит для Украины

После выборов ситуация в парламенте может получить неожиданное развитие

Официальные результаты парламентских выборов в Польше пока неизвестны, однако данные экзитпола, который ошибается крайне редко, свидетельствуют о победе правящей партии "Право и Справедливость" с результатом в 36,8% голосов. В то же время, говорить о поражении оппозиционных сил не совсем верно, ведь количество набранных голосов и создание коалиции позволит им образовать большинство в польском парламенте и иметь существенные рычаги влияния на политические процессы в стране.

"Телеграф" выяснял, как распределятся политические силы в Сейме, если прогнозы экзитпола оправдаются, и какие последствия это будет иметь для отношений Польши и Украины.

Победный проигрыш

Согласно результатам экзитпола, в парламент могут войти пять партий.

Правоконсервативное объединение во главе с правящей в стране уже восемь лет партией "Право и справедливость" (ПиС), лидером которой является Ярослав Качиньский. Депутаты выступают за запрет абортов, увеличение роли религии и противостояние иммиграции. Именно эта политическая сила поддерживала оказание Украине мощной помощи с начала полномасштабного вторжения. Впрочем, накануне выборов те же политики спровоцировали международный скандал, запретив перевозку украинского зерна через территорию Польши, несмотря на противоположное решение Еврокомиссии. Главная оппозиционная политическая сила в Польше "Гражданская коалиция"(ГК) с лидером Дональдом Туском, который в отличие от своих соперников отстаивает права женщин и неоднократно призывал к увеличению объемов помощи Украине. Альтернативная политическая сила "Третий путь" (ТП), которая также противопоставляет себя "ПиС" и "ГК" и поддерживает предоставление Украине всей необходимой поддержки — как политической, так и военной. Возглавляется Шимоном Главней и Владиславом Косиняком Камышем. Социал-демократическая "Лівиця", лидеры которой являются авторами резолюции о признании россии государством-спонсором терроризма. Политическая сила стремится идти в ногу с Евросоюзом и имеет вполне проукраинские взгляды. Ультраправый союз "Конфедерация свободы и независимости" (Конфедерация) во главе со Славомиром Менценым и Кшиштофом Босаком. Выступает против прав женщин, за усиление роли религии в государстве и имеет антиукраинские взгляды.

Если прогнозы экзитпола оправдаются, мандаты в польском Сейме распределятся следующим образом:

"Право и справедливость" (36,8% голосов) — 200

"Гражданская коалиция" (31,6% голосов) — 163

"Третий путь" (13% голосов) — 55

"Лівиця" (8,6% голосов) — 30

"Конфедерация" (6,2% голосов) — 12

Польский Сейм состоит из 460 депутатов, поэтому для создания коалиции, которая имела бы большинство, в нее должен войти 231 депутат. Учитывая количество набранных голосов, вероятно, коалиция будет создана из оппозиционных "ГК", "ТШ" и "Лівиці".

Тревожные тенденции

Национальные интересы Украины предусматривают стабильную политическую ситуацию в Польше, поэтому для нас лучшим вариантом было бы сохранение статуса-кво – пребывание у власти правящей партии "ПиС", говорит председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

Если в соседнем государстве начнется углубление внутриполитических конфликтов и политической поляризации, это может привести к переключению внимания власти на исключительно внутренние процессы и будет отвлекать от поддержки Украины.

"Действующие власти доказали, что они очень надежный партнер в вопросе предоставления военно-технической помощи Украине. Они не обращали внимание на позицию Германии или ЕС. Я знаю их, поскольку вхожу в одну политическую группу с ними, группу консерваторов. Я и понимаю их. Они, можно сказать, являются польским аналогом настоящих американских республиканцев эпохи Рейгана, к тому же, с очень принципиальной антироссийской политикой – это весомый плюс.

Мы не знаем, какая коалиция будет создана. Если сформируется коалиция с "ГК" и "Лівиці", без участия "ПиС", я не уверен, что они будут поддерживать нас так активно и с таким энтузиазмом, как это делал "ПиС". С точки зрения национальных интересов Польши, помощь Украине, безусловно, один из приоритетов внешней политики. В то же время, риторика и реальные действия – это разные вещи. Какова будет риторика оппозиционной коалиции, в которую входят достаточно влиятельные противники предоставления Украине помощи, как экс-министр обороны Польши, и какие действия за ней последуют, нам неизвестно, к сожалению", — говорит Александр Мережко в комментарии "Телеграфу".

Кроме того, политик уверен, что при правлении действующей власти Польша смогла бы уладить даже ситуацию с украинским зерном, ведь этот вопрос приобрел негативные признаки исключительно на волне предвыборного процесса в Польше и был продиктован скорее эмоциями, чем реальными противоречиями между государствами-партнерами.

Не стоит падать до выстрела

Несмотря на то, что, на первый взгляд, ситуация в польском Сейме для Украины близка к патовой, выводы делать рано, уверен политический аналитик Алексей Буряченко. По его словам, последнее слово в вопросе создания коалиции, как ни странно, будет не за лидерами избирательной гонки, а за третьим номером в списке.

"Золотая акция" сейчас принадлежит партии "Третий путь", которую часто называют антисистемной, ведь она действительно идет не в ногу с двумя политическими гигантами, а декларирует собственное видение будущего Польши. Более того, именно на противоречиях между этими гигантами она и заработала себе достаточно высокие рейтинги. Если "Третий путь" откажется входить в коалицию оппозиции, им просто не удастся образовать большинство — мандатов от остальных партий без "ТП" для этого не хватит", — говорит политолог в комментарии "Телеграфу".

Во любом случае, после выборов отношения Украины и Польши уже не будут такими, как раньше, ведь теперь в парламенте не будет большинства правящей партии. Политические решения будут принимать путем сложных переговоров между политическими силами и они будут носить более прагматичный характер, чем это было при прошлом парламенте.

Если коалицию создать не удастся, Польше придется идти на досрочные выборы, как это происходило в Болгарии, поэтому большую роль будет играть способность действующей власти и оппозиции прийти к консенсусу, говорит политолог.

"Однако не следует паниковать. Никакой катастрофы ни в политическом, ни в экономическом смысле, ни в вопросе безопасности эти изменения в отношениях не принесут. Если Украина будет свободной и независимой и станет полноценным членом ЕС, то вместе с Польшей и странами Балтии мы будем иметь блокирующие пакеты в ЕС, а за это действительно можно побороться. Прежде всего, это о деньгах, а поляки очень прагматические люди. Учитывая это, никто не будет приостанавливать помощь Украине или блокировать наш путь в ЕС", — уверен эксперт.

Алексей Буряченко отмечает: дальнейшая политика Польши, безусловно, будет определяться через коалицию, которая сформируется после выборов, но она в любом случае не будет однобокой. Баланс сил будет сохранен, а значит, место для положительных для нас компромиссов всегда найдется.