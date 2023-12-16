На польской границе новые жертвы: еще один украинский водитель умер в очереди

Это уже третий случай смерти

Из-за забастовки польских перевозчиков на границе умер еще один украинский водитель, который вместе с множеством других стоял в очереди.

Как сообщил вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин в комментарии "Суспільному", водителю стало плохо, после чего его увезли врачи, однако до больницы он не доехал.

"Водителя забрала скорая, по дороге в больницу он умер. Пока мне не известно, из какой он компании", — сказал Балин.

Как известно, забастовка польских перевозчиков началась 6 ноября, после чего они перекрыли три пограничных пропуска. Уже 11 ноября стало известно, что один из украинских водителей умер на КПП "Дорогуск – Ягодин".

Второй водитель скончался 23 ноября возле КПП "Корчова-Краковец". Таким образом это уже третья смерть среди украинских водителей, которые вынуждены неделями стоять в очередях.

По состоянию на 15 декабря Рава-Русская, Краковец и Шегини, продолжают блокироваться, из-за чего в очередях продолжают стоять около 2600 грузовиков. В то же время КПП "Ягодин" был разблокирован 11 декабря и грузопоток на нем продолжает расти.

Протестующие выразили намерение опять его заблокировать, но глава гмины Дорогуск запретил это делать, теперь демонстранты намерены обратиться в суд.