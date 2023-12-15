Поляки продолжают блокировать границу: где застряло больше всего машин

Заблокированы три пункта пропуска

Польская сторона продолжает блокировать движение украинских грузовиков на трех направлениях. При этом в недавно разблокированном пункте пропуска "Ягодин" есть положительная динамика.

Три направления: Рава-Русская, Краковец и Шегини, продолжают блокироваться представителями польских перевозчиков и фермеров, сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины полковник Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде". По состоянию на утро 15 декабря, по информации от польских пограничников, в очередях на этих направлениях в сторону Украины находится примерно 2600 грузовиков. Больше всего машин стоят на пункте пропуска "Шегини".

"Но могу сказать, что есть достаточно хорошая, положительная динамика по ПП "Ягодин". Как известно, его разблокировали 11 декабря. Постепенно с каждым днем грузопоток рос. И за вчерашний день это направление пересекло более 1200 грузовых транспортных средств в обе стороны. Больше — в направлении Украины", — рассказал детали Демченко.

Он добавил, что это такие же показатели, как были до блокировки границы 6 ноября. Хотя в очереди на территории Польши в сторону Украины стоят еще 1700 машин, если интенсивность движения сохранится, пересечение границы в обе стороны будет осуществляться быстрее.

Как сообщал "Телеграф", на пункте пропуска Рава-Русская водитель-поляк сбил на пешеходном переходе троих украинцев. Украинские водители заблокировали транспортное средство, которое сбило троих перевозчиков из Украины.