Перезагрузка отношений: нового премьера Польши хотят видеть в Киеве

Встреча Туска и Зеленского может состояться уже в декабре в Брюсселе

Украина стремится договориться о скором визите нового премьера Польши Дональда Туска в Киев. Таким образом страна хочет начать "перезагрузку" отношений с одной из своих главных союзниц.

Приезд Туска хотят организовать независимо от того, пройдет ли у него встреча с президентом Владимиром Зеленским в Брюсселе 14-15 декабря, или же нет. Об этом пишет польское издание Onet, ссылаясь на собственные источники.

Дональд Туск кратко упомянул о возможности встречи с Зеленским в Брюсселе во время одного из своих выступлений во вторник, 12 декабря. Он должен был отправиться туда после принятия присяги и официального запуска работы нового правительства.

Украинская сторона приглашает Туска в свою столицу, чтобы эта поездка была одним из первых его зарубежных визитов. В то же время один из соратников Туска сказал, что приезд в Украину логистически сложный, поскольку это 16 часов дороги только в одну сторону. Однако путь за время полномасштабной войны уже хорошо налажен.

Стоит добавить, что Дональд Туск встречался несколько раз с Владимиром Зеленским, когда возглавлял Европейский совет. В 2019 году он ездил с украинским президентом в Станицу Луганскую.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Дональд Туск был избран новым премьер-министром страны Польши 11 декабря. Для Киева это стало хорошим знаком, поскольку еще до избрания Туск говорил, что на новой должности немедленно возьмется за исправление возникших между Украиной и Польшей проблем.