Перезавантаження відносин: нового прем’єра Польщі хочуть бачити у Києві

Зустріч Туска та Зеленського може відбутися вже у грудні у Брюсселі

Україна прагне домовитися про швидкий візит нового прем’єра Польщі Дональда Туска до Києва. Таким чином країна хоче розпочати "перезавантаження" відносин із однією зі своїх головних союзниць.

Приїзд Туска хочуть організувати незалежно від того, чи пройде у нього зустріч із президентом Володимиром Зеленським у Брюсселі 14-15 грудня, чи ні. Про це пише польське видання Onet, посилаючись на власні джерела.

Дональд Туск коротко згадав про можливість зустрічі із Зеленським у Брюсселі під час одного зі своїх виступів у вівторок, 12 грудня. Він мав вирушити туди після складання присяги та офіційного запуску роботи нового уряду.

Українська сторона запрошує Туска до своєї столиці, щоб ця поїздка була одним із перших його закордонних візитів. Водночас один із соратників Туска сказав, що приїзд в Україну логістично складний, оскільки це 16 годин дороги лише в один бік. Однак шлях під час повномасштабної війни вже добре налагоджений.

Варто додати, що Дональд Туск зустрічався кілька разів із Володимиром Зеленським, коли очолював Європейську раду. 2019 року він їздив з українським президентом до Станиці Луганської.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Дональда Туска було обрано новим прем’єр-міністром країни Польщі 11 грудня. Для Києва це стало гарним знаком, оскільки ще до обрання Туск говорив, що на новій посаді негайно візьметься за виправлення проблем, що виникли між Україною та Польщею.