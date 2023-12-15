Поляки продовжують блокувати кордон: де застрягло найбільше машин

Заблоковано три пункти пропуску

Польська сторона продовжує блокувати рух українських вантажівок на трьох напрямках. При цьому у нещодавно розблокованому пункті пропуску "Ягодин" є позитивна динаміка.

Три напрями: Рава-Руська, Краковець та Шегині, продовжують блокуватися представниками польських перевізників та фермерів, повідомив речник Державної прикордонної служби України полковник Андрій Демченко у коментарі "Українській правді". Станом на ранок 15 грудня, за інформацією від польських прикордонників, у чергах на цих напрямках у бік України перебуває приблизно 2600 вантажівок. Найбільше машин стоять на пункті пропуску "Шегіні".

"Але можу сказати, що є досить хороша, позитивна динаміка щодо ПП "Ягодин". Як відомо, його розблокували 11 грудня. Поступово з кожним днем вантажопотік зростав. І за вчорашній день цей напрямок перетнули понад 1200 вантажних транспортних засобів в обидві сторони. Більше — у напрямку України", — розповів деталі Демченко.

Він додав, що це такі самі показники, як були до блокування кордону 6 листопада. Хоча у черзі на території Польщі у бік України стоять ще 1700 машин, якщо інтенсивність руху збережеться, перетин кордону в обидві сторони здійснюватиметься швидше.

Як повідомляв "Телеграф", на пункті пропуску Рава-Руська водій-поляк збив на пішохідному переході трьох українців. Українські водії заблокували транспортний засіб, який збив трьох перевізників з України.