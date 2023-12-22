100 тисяч людей на добу: стало відомо, кого на кордоні більше - тих, хто в'їжджає чи виїжджає

Найбільш завантаженим, як і раніше, залишається кордон з Польщею

За останній тиждень Держприкордонслужба України помічає збільшення пасажиропотоку. При цьому не можна сказати, що більше людей почали виїжджати з країни або повертатися. Така ситуація пов’язана з настанням різдвяно-новорічного періоду.

Про це у коментарі "Телеграфу" сказав представник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. За його словами, останніми днями кордон перетинають у середньому 90-100 тисяч осіб на добу в одну та іншу сторони.

"За останній час, фактично за останній тиждень, ми бачимо поступове збільшення пасажиропотоку загалом. Якщо раніше кордон на добу перетинало 75-80 тисяч осіб в обох напрямках, то останніми днями ця динаміка коливається на рівні 90-100 тисяч осіб на добу. При цьому, що в ці вихідні показники були понад 100 тисяч осіб, які перетинали кордон як на в’їзд, так і на виїзд", — сказав Демченко.

Також він підкреслив, що останнім часом не було зафіксовано напливу українців, які повертаються додому, або ж навпаки, покидають країну. Динаміка, якщо взяти у співвідношенні, коливається десь 50 на 50. Тобто одного дня може виїхати більше людей, а в інший більше заїхати.

"Але, звичайно, збільшення пасажира потоку ми фіксуємо і на напрямку в’їзду в Україну, і на напрямі виїзду. Тобто фактично це знову-таки пов’язано з настанням різдвяно-новорічного періоду і практично на початок наступного року висока динаміка перетину кордону, вона залишатиметься", — зазначив співрозмовник "Телеграфа".

Порівняно з 2022 роком, раніше кордон міг перетинати й 120 тисяч осіб на добу в обох напрямках. При цьому найбільш завантаженим залишається кордон з Польщею. На неї припадає понад 50% від загального пасажира потоку.

"І звичайно, коли зростає кількість осіб, які бажають перетинати кордон, то зростають і черги з легкових автомобілів. Тому радимо нашим громадянам, та й взагалі з тим, хто перетинає кордон, цікавитися інформацією про стан завантаженості пунктів пропуску. Таку інформацію наше західне регіональне управління публікує по 3 години на всіх пунктах пропуску. Це робиться для того, щоб люди бачили, де найбільш завантажені напрямки та обирали собі менш завантажені", — пояснив Андрій Демченко.

Він додав, що інші напрями тим часом не так завантажені, як напрямок Польщі.

"І звісно, якщо перетин кордону не пов'язаний виключно з напрямком Польщі, а люди можуть собі обрати інші ділянки з іншими країнами Європейського Союзу або Молдови, тож обирати собі і ці напрямки для перетину кордону, бо вони залишаються менш завантаженими, ніж кордон з Польщею", — підсумував речник Держприкордонслужби.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що після місячного страйку на кордоні з Польщею українська та польська сторони змогли дійти спільного вирішення проблеми. Проїзд на всіх КПП буде поновлено по черзі.