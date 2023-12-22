"Скорая победа Украины маловероятна, но...": The Times пообщалась с украинскими политиками

Ситуация на фронте во многом зависит от помощи союзников

Говорить о победе Украины в войне с Россией в ближайшее время рано. Более того, украинские чиновники и военные считают, что надежды на неизбежную победу угасают, а главный акцент смещается на то, что нужно не допустить потерь новых территорий.

Об этом пишет британская The Times. Сообщается, что ни президент Украины Владимир Зеленский, ни военачальники не знают, сколько еще лет может продлиться российская война.

"Сейчас победа на поле боя маловероятна. Эта война может длиться долгие годы. У России есть для этого ресурсы, и их народ с этим смирится", – сказал полковник Роман Костенко, член комитета Верховной Рады по нацбезопасности.

Вместе с тем он подчеркнул, что речи о капитуляции не идет, но атмосфера внутри страны отличается от прошлогодней. В 2023 году у ВСУ не было таких ошеломляющих успехов, как в 2022 году, пишет The Times.

"Мы должны надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. Такова реальность. Когда вы видите линию фронта, когда вы видите потери, которые у нас есть, бои, которые мы вынуждены вести, становится ясно, что мы здесь надолго", – сказал депутат Святослав Юраш.

Британская газета утверждает, что Россия нарастила производство оружия, а заводы по его изготовлению работают круглосуточно. Живую силу Кремль регулярно пополняет при помощи мобилизации. В то же время украинская сторона заявила, что россияне ведут наступление на востоке и ВСУ вынуждены сократить некоторые военные операции из-за нехватки артиллерии.

"Мы не можем ответить на все, что нам бросают русские. Это чертовски больно", — сказал Юраш.

Потери Украины в войне засекречены. Но украинские военные якобы утверждают, что попыток скрыть, что потери большие, больше нет.

"Я больше даже позывные новым ребятам не даю. Большинство из них долго не живут", — цитирует газета украинского военного из Харьковской области, который пожелал остаться анонимом.

Советник Офиса президента Михаил Подоляк говорит, что будущее могло бы быть гораздо более светлым, если бы Запад быстрее давал Киеву необходимую военную помощь.

"Когда вместо месяца вооружение передают 8 месяцев, это время тебе физически нечем работать", – цитирует британская газета Подоляка.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что российское наступление продлится не долго. Военный рассказал, к чему готовиться украинцам в следующем году.