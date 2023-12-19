Если Путин победит: на Западе назвали 9 главных последствий для Украины и мира

А для Украины это выльется в настоящую катастрофу

Тупик вокруг помощи со стороны США и Европы заставляет союзников Украины размышлять о последствиях потенциальной победе Путина. И они, мягко говоря, совсем не обрадуют весь мир.

Об этом пишет Bloomberg. Журналисты отмечают, что помимо потенциально катастрофических последствий для Украины, некоторые европейские союзники начали спокойно рассматривать последствия провала Организации Североатлантического договора в крупнейшем конфликте в Европе со времен Второй мировой войны. Они переоценивают риски, которые осмелевшая Россия может представлять для членов альянса на востоке.

Дело в том, что, до вторжения Украина выступала в качестве буфера между Россией и небалтийскими членами НАТО. Россия имела ограниченное военное присутствие на границе со странами Балтии, а ее противовоздушная оборона против восточного фланга НАТО опиралась на уязвимый эксклав Калининград.

"Но если бы Россия полностью оккупировала Украину, она могла бы создать новые военные базы на западе страны и перебросить туда значительные силы. Чтобы противостоять потенциальной угрозе Восточной Европе, НАТО придется улучшить свои оборонительные меры ценой огромных финансовых затрат. Даже в этом случае она, возможно, не сможет защититься от нападения России", — говорится в материале.

Среди теоретических последствий победы Путина журналисты называют:

Россия, скорее всего, будет стремиться захватить больше территорий и разрушить больше инфраструктуры, если Украина не получит оружие, необходимое для самозащиты.

Украина может быть вынуждена принять соглашение о прекращении огня на условиях России.

Путину потребуется от года до нескольких лет после завершения войны в Украине, прежде чем он атакует страны Балтии

"Дискуссия перешла от вопроса "если бы" Россия напала на конкретную подготовку к этой когда-то немыслимой перспективе".

Победа России спровоцирует поток беженцев, направляющихся в ЕС, что усилит давление на службы в этих странах и усугубит напряженность между членами.

Украинское сопротивление перейдет на партизанскую тактику, а это означает, что боевые действия будут продолжаться на более низком уровне, что увековечивает нестабильность на восточной границе ЕС.

Некоторые европейские страны могут попытаться укрепить свои связи с Москвой или Пекином, чтобы избежать необходимости слишком сильно полагаться на ненадежные США

Российские силы потенциально гораздо ближе к границам Польши, Словакии, Венгрии и Румынии, а Крым дает Кремлю доминирующее положение в Черном море, США необходимо будет сделать значительные инвестиции в свои европейские силы, чтобы создать надежный сдерживающий фактор.

США придется развернуть "значительную часть" своих сухопутных сил, а также "большое количество" самолетов-невидимок. Учитывая ограничения производства в США, это может заставить Белый дом выбирать между сохранением достаточных сил в Азии для защиты Тайваня от потенциального удара Китая или сдерживанием нападения России на НАТО.

Союзники США начнут сомневаться в надежности обещаний Вашингтона об оборонительной помощи.

Напомним, ранее мы писали о том, какие страны были бы рады сорвать помощь США Украине.