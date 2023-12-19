Якщо Путін переможе: на Заході назвали 9 головних наслідків для України та світу

А для України це виллється у справжню катастрофу

Безвихідь навколо допомоги з боку США та Європи змушує союзників України розмірковувати про наслідки потенційної перемоги Путіна. І вони, м’яко кажучи, зовсім не потішать увесь світ.

Про це пише Bloomberg. Журналісти зазначають, що крім потенційно катастрофічних наслідків для України деякі європейські союзники почали спокійно розглядати наслідки провалу Організації Північноатлантичного договору в найбільшому конфлікті в Європі з часів Другої світової війни. Вони переоцінюють ризики, які осмілівша Росія може представляти для членів альянсу на сході.

Справа в тому, що до вторгнення Україна виступала в якості буфера між Росією та небалтійськими членами НАТО. Росія мала обмежену військову присутність на кордоні з країнами Балтії, а її протиповітряна оборона проти східного флангу НАТО спиралася на вразливий ексклав Калінінград.

"Але якби Росія повністю окупувала Україну, вона могла б створити нові військові бази на заході країни та перекинути туди значні сили. Щоб протистояти потенційній загрозі Східній Європі, НАТО доведеться покращити свої оборонні заходи ціною величезних фінансових витрат. Навіть у цьому випадку вона можливо, не зможе захиститися від нападу Росії", — йдеться у матеріалі.

Серед теоретичних наслідків перемоги Путіна журналісти називають:

Росія, швидше за все, прагнутиме захопити більше територій та зруйнувати більше інфраструктури, якщо Україна не отримає зброї, необхідної для самозахисту.

Україна може бути змушена ухвалити угоду про припинення вогню на умовах Росії.

Путіну буде потрібно від року до кількох років після завершення війни в Україні, перш ніж він атакує країни Балтії.

"Дискусія перейшла від питання "якби" Росія напала на конкретну підготовку до цієї колись немислимої перспективи".

Перемога Росії спровокує потік біженців, які попрямують до ЄС, що посилить тиск на служби в цих країнах та посилить напруженість між членами.

Український опір перейде на партизанську тактику, а це означає, що бойові дії продовжуватимуться на нижчому рівні, що увічнює нестабільність на східному кордоні ЄС.

Деякі європейські країни можуть спробувати зміцнити свої зв’язки з Москвою чи Пекіном, щоб уникнути необхідності надто покладатися на ненадійні США.

Російські сили потенційно набагато ближчі до кордонів Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії, а Крим дає Кремлю домінуюче становище в Чорному морі, США необхідно буде зробити значні інвестиції у свої європейські сили, щоб створити надійний стримуючий фактор.

США доведеться розгорнути "значну частину" своїх сухопутних сил, а також "велику кількість" літаків-невидимок. Враховуючи обмеження виробництва в США, це може змусити Білий дім обирати між збереженням достатніх сил в Азії для захисту Тайваню від потенційного удару Китаю або стримуванням нападу Росії на НАТО.

Союзники США почнуть сумніватися у надійності обіцянок Вашингтона щодо оборонної допомоги.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які країни були б раді зірвати допомогу США Україні.