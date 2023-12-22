"Швидка перемога України є малоймовірною, але...": The Times поспілкувалася з українськими політиками

Ситуація на фронті багато в чому залежить від допомоги союзників

Говорити про перемогу України у війні з Росією найближчим часом зарано. Щобільше, українські чиновники та військові вважають, що надії на неминучу перемогу згасають, а головний акцент зміщується на те, що треба не допустити втрат нових територій.

Про це пише британська The Times. Повідомляється, що ані президент України Володимир Зеленський, ані воєначальники не знають скільки ще років може тривати російська війна.

"Зараз перемога на полі бою малоймовірна. Ця війна може тривати довгі роки. Росія має для цього ресурси, і їх народ з цим змириться", — сказав полковник Роман Костенко, член комітету Верховної Ради з нацбезпеки.

Водночас він підкреслив, що про капітуляцію не йдеться, але атмосфера всередині країни відрізняється від тогорічної. 2023 року ВСУ не мали таких приголомшливих успіхів, як 2022 року, пише The Times.

"Ми повинні сподіватися на краще, але готуватися до гіршого. Така реальність. Коли ви бачите лінію фронту, коли ви бачите втрати, які ми маємо, бої, які ми змушені вести, стає ясно, що ми тут надовго", – сказав депутат Святослав Юраш.

Британська газета стверджує, що Росія наростила виробництво зброї, а заводи з її виготовлення працюють цілодобово. Живу силу Кремль регулярно поповнює мобілізацією. Водночас українська сторона заявила, що росіяни ведуть наступ на сході та ЗСУ змушені скоротити деякі військові операції через брак артилерії.

"Ми не можемо відповісти на все, що нам кидають росіяни. Це страшенно боляче", — сказав Юраш.

Втрати України у війні засекречені. Але українські військові нібито стверджують, що спроб приховати, що великі втрати, більше немає.

"Я більше навіть позивні новим хлопцям не даю. Більшість із них довго не живе", — цитує газета українського військового з Харківської області, який побажав залишитися анонімом.

Радник Офісу президента Михайло Подоляк каже, що майбутнє могло б бути набагато світлішим, якби Захід швидше давав Києву необхідну військову допомогу.

"Коли замість місяця озброєння передають 8 місяців, цей час тобі фізично нема чим працювати", — цитує британська газета Подоляка.

Також "Телеграф" розповідав про те, що російський наступ триватиме недовго. Військовий розповів, до чого готуватись українцям наступного року.